Karlsruhe /Berlin Die deutschen Hausärzte haben erleichtert auf die Werbeschranke reagiert, die der Bundesgerichtshof (BGH) für das größte Mediziner-Bewertungsportal Jameda eingezogen hat. Es sei „eine gute Nachricht, dass der Bundesgerichtshof die Rechte der betroffenen Ärzte gestärkt hat“, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, unserer Berliner Redaktion.

Der BGH hatte am Dienstag in einem wegweisenden Urteil (Az.: VI ZR 30/17) einer Hautärztin recht gegeben, die dagegen geklagt hatte, dass auf ihrer Jameda-Profilseite auf Profile von konkurrierenden Ärzten verwiesen wurde, die „Premium-Pakete“ gebucht hatten. Der Gerichtshof urteilte, durch die Schaltung von bezahlten Werbeanzeigen auf den Profilen nichtzahlender Ärzte verlasse das Portal seine Stellung als „neutraler Informationsvermittler“ und könne sich nicht auf die Informationsfreiheit berufen. Jameda kündigte daraufhin an, die Konkurrenzwerbung auf Basisprofilen zu stoppen.