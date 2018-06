Heute Urteil zum Lehrer-Streikrecht

Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verkündet an diesem Dienstag ein Urteil zum Streikrecht von Beamten. Es geht um die Frage, ob beamtete Lehrer ihre Arbeit niederlegen dürfen. Beamteten Lehrern ist es derzeit wie allen anderen Beamten gesetzlich verboten, zu streiken. Dem höchsten deutschen Gericht lagen die Fälle mehrerer Lehrer aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein vor, die trotz des Verbots wiederholt an Protesten oder Streiks der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) teilgenommen hatten. Dafür wurden sie disziplinarisch belangt.