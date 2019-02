Karlsruhe Alle drei beim Anti-Terror-Einsatz vom Mittwoch in Schleswig-Holstein festgenommenen Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die 23 Jahre alten Shahin F. und Hersh F., denen vorgeworfen wird, in Deutschland einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant zu haben, waren noch am Mittwoch dem Untersuchungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt worden. Der 36 Jahre alte Rauf S., der bei den Anschlagsplanungen geholfen haben soll, folgte am Donnerstag, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Die Identität der festgenommenen Männer ist allerdings noch nicht abschließend geklärt.

Wie die dpa am Donnerstag aus Sicherheitskreisen erfuhr, gehen die Behörden davon aus, dass sie wahrscheinlich Kurden sind und aus dem Irak stammen. Sie sollen aber zum Teil falsche Angaben zu Namen und Alter gemacht haben. Der Asylantrag des unter dem Namen Rauf S. registrierten Irakers war abgelehnt worden. Er sei ausreisepflichtig gewesen, hieß es.