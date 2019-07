Islamistischer Kämpfer verhaftet

Karlsruhe Die Bundesanwaltschaft hat einen Syrer festnehmen lassen, der in seiner Heimat für eine islamistische Gruppierung gekämpft haben soll. Der 32-Jährige wurde am Montag im Kreis Stade gefasst, sagte die Behörde in Karlsruhe. Dem Mann wird vorgeworfen, 2013 an Kämpfen teilgenommen und Patrouillendienste geleistet zu haben. Seit 2015 ist er in Deutschland. Wie und warum er hierher kam, wurde nicht mitgeteilt. Am Dienstag sollte er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Dieser verkündet ihm den Haftbefehl und entscheidet, ob er in Untersuchungshaft kommt.