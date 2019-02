Syrische Folterer festgesetzt

Karlsruhe Wegen massenhafter Folterungen und körperlicher Misshandlungen von Oppositionellen durch den syrischen Geheimdienst hat der Generalbundesanwalt einen früheren Abteilungsleiter und einen von dessen Untergebenen festnehmen lassen. Die beiden 56 und 42 Jahre alten Syrer wurden am Dienstag in Berlin und Rheinland-Pfalz gefasst. Beide Männer gehörten einer für die Sicherheit im Raum der syrischen Hauptstadt Damaskus zuständigen Abteilung des Geheimdienstes an. Der Ältere, Anwar R., soll dort die Ermittlungsabteilung mit daran angeschlossenem Gefängnis geleitet haben. In jener Funktion habe er auch den Einsatz von Folterungen befehligt. Eyad A. soll die Aufgabe gehabt haben, an einem Kontrollposten Deserteure und Demonstranten zu verhaften. Beide Männer verließen den Angaben zufolge Syrien 2012.