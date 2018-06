Karlsruhe Das Bundesverfassungsgericht hat einen klaren Schlussstrich unter jahrelange Versuche gezogen, das Streikverbot für Beamte aufzuweichen. Vier beamtete Lehrer wollten mit ihren Verfassungsbeschwerden in diesem Punkt eine Gleichstellung mit ihren angestellten Kollegen erreichen. Der Zweite Senat in Karlsruhe stellt nun klar: Es gilt ein besonderes Treueverhältnis zwischen Staat und beamteten Staatsdienern. Auch internationales Recht stehe dem nicht entgegen (Az. 2 BvR 1738/12 u.a.).

Warum befasste sich das Gericht mit dem Thema ?

Die Kläger hatten sich an Protesten oder Streiks beteiligt und dafür disziplinarische Strafen bekommen. Die Lehrer klagten sich daraufhin durch die Instanzen und landeten schließlich in Karlsruhe.

Wie ist die rechtliche Grundlage ?

In einem der vier Fälle hatte schon das Bundesverwaltungsgericht in einem Urteil vom Februar 2014 ausgeführt (Az. BVerwG 2 C 1.13), dass für alle Beamten unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich ein statusbezogenes Streikverbot von Verfassungsrang (Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz) gilt. Staat und Beamte stünden in einem besonderen Verhältnis aus wechselseitigen Rechten und Pflichten. Das Streikverbot ergibt sich auch aus den Beamtengesetzen von Bund und Ländern.

Wie argumentieren die Beschwerdeführer ?

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die sich mit Unterstützung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) für das Streikrecht der Beamten einsetzt, beruft sich auf das Völkerrecht und das internationale Arbeitsrecht. Sie fordert, das Streikverbot auf Beamte mit rein hoheitlichen Aufgaben zu begrenzen.

Wie positioniert sich die Bundesregierung ?

Aus Sicht der Bundesregierung sichert das Streikverbot die Funktionsfähigkeit des Staates auch in schwierigen Situationen. Wer Beamter werden wolle, entscheide sich für ein Gesamtpaket, hatte der damalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in der Verhandlung im Januar gesagt. Dazu gehöre ein lebenslanges Treue- und Fürsorgeverhältnis. Es dürfe keine Rosinenpickerei geben.

Was sagt das

Verfassungsgericht ?

Nach Überzeugung des Zweiten Senats trifft der Eingriff in Artikel 9 des Grundgesetzes (Koalitionsfreiheit) die Beamten nicht unzumutbar schwer. Beim Streikverbot handele es sich um ein für das System notwendiges und damit fundamentales Prinzip des Berufsbeamtentums. Ein Streikrecht würde wesentliche Grundsätze davon in Mitleidenschaft ziehen. Es würden sich Fragen nach dem Alimentations- und Lebenszeitprinzip, Beihilfegewährung und Sozialversicherungsfreiheit stellen. Die des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte stehen dem Urteil zufolge nicht im Widerspruch zum Streikverbot. Der Gesetzgeber dürfe ausnahmsweise Völkervertragsrecht nicht beachten, wenn nur so ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden sei.