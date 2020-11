Klima: Aktivisten legen Autobahnen lahm

Kassel /Braunschweig /Hamburg Umweltaktivisten haben sich am Freitag in mehreren Bundesländern von Autobahnbrücken abgeseilt und damit den Verkehr gestoppt. Aktionen fanden etwa in Niedersachsen, Sachsen, Hessen, Thüringen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern statt, wie örtliche Polizeibehörden bestätigten. Unter anderem waren die A 7 bei Kassel und die A 2 bei Braunschweig betroffen.

In Hamburg wurde die Köhlbrandbrücke von rund 40 Anhängern der Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion blockiert. Zunächst lief kein Verkehr über die Brücke, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Wut der Umweltaktivisten richtet sich unter anderem auf den Weiterbau der Autobahn 49 in Hessen. Dafür sollen in einem Waldstück nahe Homberg/Ohm auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume gerodet werden, die Arbeiten laufen bereits.

Darüber hinaus forderten Aktivisten am Freitag, Konsum kritisch zu hinterfragen und eine Verkehrswende zügig umzusetzen, indem etwa mehr Fokus auf den Ausbau des Schienenverkehrs gelegt würde.

Außerdem gab es vor der Amazon-Zentrale in München Demonstrationen. Teilnehmer deponierten mit Vorwürfen beschriftete Pakete vor dem Eingang. Diese sollten „Amazons Produkte symbolisieren: Umweltzerstörung, Steuerflucht, schlechte Arbeitsbedingungen, die Verdrängung des Einzelhandels und viele weitere Problematiken“, teilte Extinction Rebellion mit.