Kassel Der Kasseler Kali- und Salzproduzent K+S muss keine Fernleitung für Salzabwässer von Osthessen zur Oberweser bauen. Das hat am Donnerstag die Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser beschlossen. „Nach intensiver Prüfung aller Möglichkeiten ist klar, dass wir auf den Bau einer Leitung an die Oberweser verzichten können“, sagte Hessens Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) als Vorsitzende der FGG in Kassel. Umweltschützer und Kommunen waren gegen das 240-Millionen-Euro-Projekt Sturm gelaufen. Auch K+S bevorzugt mittlerweile andere Entsorgungswege.