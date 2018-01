Das neue Vorstands-Duo werde der Partei einen richtigen Pusch geben, sagt Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt (Grüne).

Frage: Frau Göring-Eckardt, erstmals führen zwei Realos die Grünen. Wie gefährlich ist das Ende der Flügelarithmetik?

Göring-Eckardt: Da ist nichts aus der Balance geraten, der Parteitag hat sich für Annalena Baerbock und Robert Habeck entschieden. Beide stehen für die gesamte Partei. Wir haben ein starkes Duo, das uns einen richtigen Pusch geben wird. Wir werden als gesamte Partei aufbrechen. Innerhalb weniger Wochen haben wir uns neu aufgestellt und gezeigt, dass wir hervorragende Leute haben. Die anderen Parteien sind mutlos, zerbröseln und haben keinen Gestaltungswillen.

Frage: Die Missgunst zwischen den Grünen-Flügeln soll plötzlich vorbei sein?

Göring-Eckardt: Wenn wir die Partei aus ihrer Mitte heraus integrativ führen, fühlen sich auch alle mitgenommen. Das hat dieser Parteitag gezeigt. Die drängenden Fragen und Herausforderungen können sowieso nicht mit Flügelproporz gelöst werden. Klimaschutz, die Ungleichheit in der Gesellschaft und unter den Generationen, der Zugang zu Ressourcen: Da sind wir alle grün, das hat nichts mit links oder Realo zu tun.

Frage: Die Satzungsänderung extra für Robert Habeck, die Realo-Doppelspitze: Wohin steuern die Grünen?

Göring-Eckardt: Die Grünen starten in eine neue Ära. Angefangen hat das schon im Wahlkampf und den Sondierungen, in denen die Grünen Leidenschaft für Veränderung und Mut zum Kompromiss gezeigt haben – und größte Geschlossenheit. Die Satzungsänderung war überfällig, weil wir keine Regelung für den Wechsel von Landesministern in den Bundesvorstand hatten. Hier ist ein alter Zopf abgeschnitten worden.

Frage: Habeck wird als neuer Superstar der Grünen gefeiert. Zu Recht, oder wird hier jemand deutlich überschätzt?

Göring-Eckardt: Robert bringt frischen Wind. Das ist gut für uns Grüne und insbesondere fürs Land, dem schon wieder eine müde Groko bevorsteht. Natürlich sind die Erwartungen hoch, und natürlich wird er sie nicht alle erfüllen können. Er wird es aber schaffen, die Partei herauszufordern und voranzubringen. Er wird Reibung erzeugen und sich nicht mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner begnügen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den beiden.

Frage: In Berlin wird die nächste Große Koalition geschmiedet. Wird das Deutschland voranbringen?

Göring-Eckardt: Von Aufbruch ist nichts zu sehen. Die machen den Geldsack auf und packen überall ein bisschen drauf. Bei der Mütterrente, beim Kindergeld… Die große Ungleichheit packen Union und SPD überhaupt nicht an. In unserem Land verbrauchen die einen ohne Hemmungen die ökologischen Ressourcen. Die anderen leben mit den Konsequenzen, müssen dreckige Luft atmen oder haben kein Land mehr, das sie bewirtschaften können. Die einen haben ein sicheres Leben, können ihre Wohnung bezahlen. Die anderen rackern sich ab und sind niemals sicher, ob es in zwei Jahren auch noch reichen wird. Statt diese große Ungerechtigkeit zu beseitigen, dreht die SPD nur an kleinen Schräubchen. Das gilt auch für die Generationengerechtigkeit. Es wird nicht an der Infrastruktur für die Zukunft gebaut. Die Gelackmeierten sind die Kinder und Enkel. Die Antworten auf die Zukunftssorgen der Menschen bleibt die Große Koalition schuldig, das ist fahrlässig.

Frage: Wie lange geben Sie Schwarz/Rot?

Göring-Eckardt : Union und SPD wollen sich selbst ja nur zwei Jahre geben. Vielleicht schaffen sie nicht mal das, vielleicht werden es nur ein paar Wochen oder Monate. Wir machen jetzt harte Opposition und wir stellen uns darauf ein, dass es jeden Moment auseinanderfallen kann – dann sind wir bereit.

Frage: Bereit für einen Neuanlauf von Jamaika?

Göring-Eckardt: Bereit, für Veränderung zu sorgen. In den Jamaika-Verhandlungen haben sich alle an uns gerieben. Sollte es zu Neuwahlen kommen, werden wir unseren Kurs halten: Wir treten ein für eine grüne Politik: Konsequent Klimaschutz, empathisch und sozial.

Frage: Sie sind auf dem Parteitag erst im zweiten Anlauf und mit dem schlechtesten Ergebnis in den Parteirat gewählt worden. Sinkt der Stern von Katrin Göring-Eckardt ?

Göring-Eckardt : Nach dem Wahlkampf und den Sondierungen hätte ich mir natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht. Das ist ‘ne Enttäuschung, klar. Aber es ist okay. Ich freue mich auf die Arbeit im Parteirat. Denn jetzt kommt es darauf an, die gesamte Partei zusammenzuhalten, damit wir gemeinsam wachsen können. Das ist unser Anspruch.

Frage: Wollen Sie bei den nächsten Wahlen wieder die Spitzenkandidatin für die Grünen werden, oder machen Sie Platz für das neue Führungsduo Baerbock/Habeck?

Göring-Eckardt: Jetzt warten wir doch mal ab, auf was sich Union und SPD verständigen. Ich freue mich darauf, mit dem neuen Bundesvorstand die großen Aufgaben, die vor uns liegen, jetzt anzupacken: Ich will, dass keiner mehr an uns Grünen vorbeikommt.