Keine Frage des freien Willens

Betrifft: „Übers Ziel hinaus“, Kommentar von Manuela Wolbers zum Kopftuchverbot-Gutachten, Meinung, 30. August

Ich war als Leiterin einer Schule in den letzten Jahren immer wieder mit der Problematik beschäftigt, dass junge muslimische Mädchen übernacht von fröhlichen Kindern zu Kopftuchträgerinnen wurden, und ärgere mich sehr über diesen Kommentar – er verhindert Integration und fördert Parallelgesellschaften. Dort werden Mädchen aufgrund ihrer ersten Menstruation plötzlich zu Sexualobjekten und vor männlichen Blicken durch das Kopftuch verborgen. Das kann schon mit elf Jahren passieren, und die Kinder dürfen dann oft auch nicht mehr zum Beispiel an Ausflügen ihrer Klassen oder an Klassenfahrten teilnehmen.

Die Eltern begründen dieses mit Sicherheitsbedenken, pädagogische Konzepte und Anliegen der Schulen und Schulgesetze sind ihnen egal. Wir dulden das alles in unserem Land und wundern uns, wenn einige muslimische Gemeinschaften ihre Abgrenzung gegenüber unseren Werten mittlerweile immer deutlicher zeigen. Es geht nach meiner Meinung keinesfalls um den freien Willen der Mädchen oder die Gebote des Islam, sondern das Ansehen der Familien in muslimischen Gemeinschaften, das häufig von einem sehr konservativen Rollenbild der Frauen und Mädchen geprägt ist und auf deren Rücken ausgetragen wird.

Warum verschaffen wir den Mädchen zumindest bis zum Alter von 14 durch unsere Gesetze nicht eine Schonzeit, in der sie sich persönlich festigen und einfach Kinder und Jugendliche sein dürfen?

Astrid Geisler

Oldenburg