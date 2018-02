Betrifft: „Superintendenten für Reformationstag als Feiertag“, Niedersachsen, 3. Februar

(...) Die einfachste Lösung wäre eine Abschaffung aller bezahlten religiösen Feiertage. Dafür müsste aber im Gegenzug der gesetzliche Jahresurlaub um acht Tage erhöht werden. Jeder Gläubige sollte aber die Möglichkeit haben, an den Tagen, an denen er seine religiösen Feste zu feiern gedenkt, einen oder mehrere Tage von seinem Urlaubskonto zu nehmen (...). Das würde uns auch auch am Himmelfahrtstag die endlosen Fahrradkolonnen und viele Wildpinkler ersparen. (...)

Eckhard Sadzio

Varel