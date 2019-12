Keine „Waffenruhe“ in Paris vor Weihnachten

Eine Woche vor Weihnachten haben in Frankreich erstmals alle großen Gewerkschaften gemeinsam gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron gekämpft. Zehntausende Menschen folgten dem Aufruf und versammelten sich am Dienstag im ganzen Land zum Protest auf den Straßen. Seit knapp zwei Wochen haben die Streiks vor allem die Hauptstadt fest im Griff. Viele Franzosen fragen sich besorgt, ob sie überhaupt in die Weihnachtsferien fahren können. Eisenbahner hatten bereits angekündigt, dass es keine „Waffenruhe“ geben werde, sollte die Regierung nicht einlenken. dpa-BILD: