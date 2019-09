Maas sagt Sudan Millionenhilfe zu

Khartum Wenige Wochen nach dem Umsturz im Sudan stockt Deutschland seine Hilfe für das drittgrößte afrikanische Land leicht auf. Außenminister Heiko Maas sagte dem bitterarmen und hoch verschuldeten Land bei einem Besuch in der Hauptstadt Khartum fünf Millionen Euro zusätzlich für humanitäre Hilfe zu. Zudem stellte er dem Land eine Wiederaufnahme der Entwicklungshilfe in Aussicht. Maas zeigte sich zudem zur Unterstützung in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Organisation des Demokratisierungsprozesses bereit.