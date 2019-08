Prozess um Missbrauch von Kindern vertagt

Kiel /Cuxhaven Die Vorwürfe: Schwerer Kindesmissbrauch und Vergewaltigung in mindestens 17 Fällen. Doch der ehemalige Leiter einer Cuxhavener Jugendeinrichtung will deutlich machen: Er sitzt zu Unrecht auf der Anklagebank. Das verkündet er am Dienstag zu Prozessbeginn in Großbuchstaben auf Aktendeckeln, die er vor sein Gesicht hält: „ICH BIN UNSCHULDIG!“.

Auf Antrag der beiden Verteidiger des 46-Jährigen wurde die Anklage nicht verlesen. Die Verteidiger hatten der Staatsanwältin Versäumnisse und einseitige Ermittlungen zum Nachteil ihres Mandanten vorgeworfen. Sie verlangten eine Erklärung, dass ihnen alle Akten vorlägen. Das Gericht will bis zum nächsten Verhandlungstag über den Antrag entscheiden.