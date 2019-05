Kiel Auf den Frühling ist Verlass. Auch in der Wirtschaft. Die ohnehin guten Arbeitsmarktzahlen wurden mit dem Wetter noch einmal besser. Die Aktienkurse sprießen allen Unsicherheiten zum Trotz weiter. Und sogar die Steuereinnahmen legten in den ersten drei Monaten erneut zu. Hatte Finanzminister Olaf Scholz nicht zu Beginn des Jahres erklärt, die „fetten Jahre“ seien vorbei“? Stattdessen Frühjahrsbelebung auch auf den Weltmärkten. Das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal fiel besser aus als von allen Experten erwartet.

Aufschwung können die Deutschen, soviel ist klar. Man denke nur an die Exportindustrie. Die deutschen Ausfuhren erreichten 2018 zum fünften Mal in Folge einen neuen Rekordwert. Trotz der Androhung von Strafzöllen durch US-Präsident Donald Trump, trotz der Imagekrise deutscher Autos, trotz des Brexit. Kurzum: Es läuft gut – auch bei den Einkommen und beim privaten Konsum.

Wer angesichts dieser Zahlen Wasser in den Wein gießt, gilt schnell als Spielverderber. Einer von ihnen ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Mitten in die Frühjahrsbelebung hinein platzte er mit der Warnung, dass das Ende des deutschen Wirtschaftswachstums drohe. Das „Produktionsmodell“, das – so Macron – „stark auf bestimmten Ungleichgewichten aufbaut“, sei in Gefahr. Miesmacherei?

Tatsächlich beruht ein Großteil des Wohlstands und Wachstums in Deutschland auf dem Handelsbilanzüberschuss. Jahr für Jahr werden mehr deutsche Waren ins Ausland verkauft als Produkte importiert. Das ist vor allem Trump ein Dorn im Auge. Der Handelsstreit schwelt weiter.

Geht das „goldene Jahrzehnt“, von dem mancher Ökonom mit Blick auf Deutschland schwärmt, also doch zu Ende – trotz des guten Starts ins neue Jahr? Nun mag die düstere Prognose des französischen Präsidenten auch mit seinen Problemen im eigenen Haus zusammenhängen. Die Protestwelle der „Gelbwesten“ setzt Macron unter Druck. Mancher in Europa schaut neidisch auf das deutsche Wachstum der vergangenen Jahre. Aus Sicht des französischen Präsidenten kann es da nicht schaden, die Wirtschaft im Nachbarland ein wenig schlechter zu reden.

Trotzdem sollten sich die Deutschen fragen, ob sie nach einer so langen Wachstumsperiode auch noch Abschwung können. Gemeint ist dabei keine Krise, nicht einmal eine Rezession. Es reicht schon, sich eine Situation vorzustellen, in der das Wachstum stagniert, die Steuereinnahmen zurückgehen und sich sogar der Arbeitsmarkt eintrübt – trotz des Mangels an Fachkräften. Bricht dann Untergangsstimmung aus? Oder kommt Deutschland erneut besser aus der Talsohle heraus als andere, so wie das nach der Finanzkrise 2008 der Fall war?

In der Vergangenheit hat Deutschland oft genug bewiesen, wie Wachstumsdellen erfolgreich überwunden werden. So mag man über die Sozialreformen der rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder streiten. Aber sie gaben dem Aufschwung einen kräftigen Schub. Prekäre Arbeitsverhältnisse wurden hingenommen; jahrelang verzichteten Arbeitnehmer auf steigende Realeinkommen. Der Gürtel wurde im Sinne Ludwig Erhardts enger geschnallt, was indes nicht für die Vorstandsetagen und die Unternehmensgewinne galt.

Jetzt ändert sich die Wirtschafts- und Arbeitswelt radikal. Die Frage ist, ob Deutschland die Kurve kriegt, wenn eine Schlüsselindustrie wie die Automobilbranche nicht mehr so boomt wie bisher, wenn Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz alles grundlegend verändern.

Mehr Ausgaben für die Bildung und ein besseres Klima für Start-up-Unternehmen wären mit Blick auf die Zukunft ein besserer Weg als eine staatliche Industriepolitik, wie sie Wirtschaftsminister Peter Altmaier propagiert. Das sind Ideen von gestern. Auch der Rückzug in sozialistische Ideologien, wie sie Juso-Chef Kevin Kühnert vorschlägt, klingt wie eine Flucht vor den Herausforderungen der Märkte von morgen und ihren sozialen Auswirkungen.

Das Gute an Macrons Warnruf ist, dass er Deutschland nicht in einer Schwächephase trifft. Noch kann aus einer Position der Stärke heraus gehandelt und in den technologischen Wandel investiert werden. Der Bau einer Batteriefabrik für Elektroautos reicht nicht. Doch hier verspielt die Koalition gerade Zukunft. Kein Blick nach vorn, kein Hauch von Aufbruch. Stattdessen Ausruhen auf den Lorbeeren von gestern. Wen wundert es, dass ein französischer Präsident Macron oder ein Juso-Chef Kühnert in dieses Vakuum stoßen.