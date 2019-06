Gedanken machen über Organspende

Kiel Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den bundesweiten Tag der Organspende als „Tag der Hoffnung“ bezeichnet und zur Auseinandersetzung mit dem Thema aufgerufen. „Wir wollen mehr Menschen dazu bewegen, sich Gedanken über Organspende zu machen“, sagte der CDU-Politiker. Spahn eröffnete am Samstag die zentrale Veranstaltung in Kiel. „Begegnungen mit Organempfängern wie heute in Kiel zeigen: Das Thema Organspende ist lebenswichtig“, sagte Spahn und appellierte: „Informieren Sie sich, sprechen Sie mit Ihrer Familie und treffen Sie eine Entscheidung!“