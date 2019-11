Munitionsmüll belastet Meer

Kiel /Hannover Mit den Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee wird sich die Umweltministerkonferenz vom 13. bis 15. November befassen. Etwa 1,6 Millionen Tonnen Munition sollen in den nächsten Jahrzehnten geborgen werden, sagte Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan-Philipp Albrecht (Grüne) am Donnerstag in Kiel. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen wollen eine Handlungsstrategie initiieren, damit das lange vernachlässigte Problem angepackt wird.