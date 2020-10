Sylt rüstet sich gegen Sturmfluten

Kiel Die Sandaufspülungen auf Sylt sind vor der Sturmflutsaison fertiggestellt. Der von 2017 bis 2020 erteilte Auftrag an eine dänische Firma wurde am Donnerstag mit der technischen Abnahme von Umwelt- und Küstenschutzminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) abgeschlossen, wie das Ministerium mitteilte. „Sylt ist für die Winterstürme gut gerüstet“, sagte Albrecht. „Mit den umfangreichen Sandaufspülungen an den Stränden wurden die schweren Sandverluste der vergangenen vier Winter ausgeglichen.“ Insgesamt erhielten Sylts Strände von 2017 bis 2020 rund 4,6 Millionen Kubikmeter Sand. Die Sandaufspülungen von 2017 bis 2020 kosteten etwa 37 Millionen Euro, allein in diesem Jahr waren es rund 15 Millionen Euro.