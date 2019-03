Kiew /Berlin Arbeiten in Deutschland – gelernt oder ungelernt – für 39 000 ukrainische Griwna (gut 1260 Euro) im Monat. Oder in Polen. Auf jeden Fall ist das viermal so viel wie in der Ukraine. In dem krisengeschüttelten Land ist öffentliche Werbung für Billigarbeitskräfte in der EU verbreitet.

Fünf Jahre nach dem gewaltsamen Machtwechsel in der Ex-Sowjetrepublik mit ihrer wirtschaftlichen Abkehr von Russland und der Hinwendung zur EU kommt das Land nicht aus der Krise. Statt des erhofften Aufschwungs sind die Arbeitsmigranten heute das wichtigste Exportgut. Millionen haben die Ukraine verlassen. ,

Dabei pumpte der Westen seit der Wahl des superreichen Schokoladenfabrikanten Petro Poroschenko zum Präsidenten schon weit über 20 Milliarden Euro in das Land. Damit sollte der Oligarch eigentlich die Ex-Sowjetrepublik reformieren. Den Markt mit 42 Millionen Verbrauchern fit machen für den Westen. Gelungen ist ihm das aber kaum, wie Wirtschaftsexperten sagen. Bei der Präsidentenwahl am Sonntag droht Poroschenko eine Niederlage.

Die großen deutschen Konzerne machen um die Ukraine aus Sicht des Wirtschaftsprofessors Georg Milbradt weiter einen Bogen. Besonders der Krieg im Osten des Landes, aber auch Rechtsunsicherheit und fehlende Reformen schreckten viele private Investoren ab, sagt der von den G7-Industriestaaten eingesetzte Sondergesandte für die Ukraine. „Oft winken viele Vorstände noch ab“, sagt der frühere sächsische Ministerpräsident.

Gerade einmal 148 Millionen Euro haben deutsche Unternehmen nach ukrainischen Angaben 2017 in dem Land investiert. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft in Berlin, der neben der Ukraine auch Russland im Blick hat, sieht noch viel Reformbedarf. Unternehmen beklagen einen fehlenden Schutz für ihr Eigentum. Korruption und Bürokratie sind verbreitet. Zudem hätten Oligarchen oft das Sagen.

Doch klar ist auch, dass der Zugang zum ukrainischen Markt für Deutschland und andere EU-Länder viel leichter geworden ist. Nach Berechnungen der EU-Kommission sparen Unternehmen wegen des Wegfalls von Zöllen Kosten in dreistelliger Millionenhöhe.

Besonders der deutsche Mittelstand nutzt das Land mit seinen vergleichsweise niedrigen Löhnen von 200 bis 300 Euro im Monat als Werkbank für eine kostengünstige Produktion. So stammt etwa ein Großteil der Kabelbäume in deutschen Autos aus der Ukraine. Aber viele Ukrainer beklagen, dass die Entwicklung nicht ausreiche.

Gerade beim Export von landwirtschaftlichen Produkten sieht sich die Ukraine ausgebremst von der EU. Quoten verhindern, dass der Agrarstaat Ukraine – die Kornkammer Europas – den stark subventionierten EU-Markt mit unschlagbar günstigen Gütern überschwemmt.

Den Landwirten bleibt hier nur die Suche nach anderen Märkten – und den Ukrainern die Hoffnung auf ein Leben ohne eine Wirtschaftsflucht in Ausland.