Kiew Der Name von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD, 74) ist auf einer Liste der „Staatsfeinde“ der Ukraine aufgetaucht. Die regierungsnahe Internetseite „Mirotworez“ mit Verbindungen zum Innenministerium zählt Schröder zu den „Antiukrainern“. „Wir verurteilen diese Liste in aller Deutlichkeit“, erklärte in Berlin eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes.