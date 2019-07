Kiew Die Partei Diener des Volkes von Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach ersten Prognosen die vorgezogene Parlamentswahl in der Ukraine klar gewonnen. Sie kam auf 43,9 Prozent der Stimmen, wie aus den kurz nach Schließung der Wahllokale veröffentlichten Prognosen hervorging. Mit 11,5 Prozent abgeschlagen an zweiter Stelle landete die prorussische Partei von Viktor Medwedtschuk. Drei weitere Parteien schafften es demnach über die Fünf-Prozent-Hürde für den Einzug in die Oberste Rada.

Die genaue Sitzverteilung im Parlament war zunächst nicht klar. Die Prognose zweier Forschungsinstitute umfasste nur jene 225 der insgesamt 424 Mandate, die für die Kandidaten der Parteilisten vergeben werden. Über die 199 übrigen wurde in einzelnen Wahlkreisen entschieden. Selenskyj war im Mai Präsident geworden. Um sich auch im Parlament eine Mehrheit für seinen prowestlichen Kurs zu sichern, zog er die für den Herbst geplante Wahl um drei Monate vor.

Wolodymyr Selenskyj will sein Land Richtung EU und Nato führen.