Zahlreiche Nordkoreaner stehen am Donnerstag auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pjöngjang in Reih’ und Glied. Sie geloben die Aufgaben, die Nordkoreas Machthaber in seiner Neujahrsansprache verkündet hat, auszuführen. Auf dem Plakat ist zu lesen: „Es lebe Genosse Kim Jong Un, Oberster Führer unserer Partei, unseres Staates und unserer Armee!“ Kim hatte sich in seiner Rede mit Fortschritten im Atomwaffenprogramm gebrüstet. AP-BILD: