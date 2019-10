Kims Propaganda-Ritt auf den heiligen Berg

Es erinnert an eine Szene aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: „Auf einem weißen Pferd durch den ersten Schnee reitend“ hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un den Paektu, den höchsten Berg der koreanischen Halbinsel, erklommen. Der 2750 Meter hohe Vulkan wird von Süd- wie Nordkoreanern als heiliger Berg verehrt. „Sein Marsch ist ein großes Ereignis von gewichtiger Bedeutung in der Geschichte der koreanischen Revolution“, hieß es am Mittwoch in den Staatsmedien. Die Beamten, die ihn begleitet hätten, seien mit „überschäumenden Emotionen und Freude davon überzeugt, dass es ein großes Vorhaben geben wird, das die Welt verblüffen“ werde. Alle anderen waren wahrscheinlich erleichtert, dass Kim nicht – wie sein großes Vorbild Wladimir Putin – mit nacktem Oberkörper für die Propagandafotos posierte. BILD: