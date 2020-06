Kinder nehmen Hierarchien wahr

Frage: Wie rede ich mit meinem Kind über Ereignisse in den USA, den Tod von George Floyd?

Apraku: Ich finde, man muss das Thema Rassismus gar nicht so stark an einem einzelnen Ereignis festmachen. Die Situation in den USA ist ja nicht einzigartig oder neu. Ein Mord ist da nur die Spitze des Eisbergs. Wichtig ist, meinem Kind gegenüber das Thema Rassismus insgesamt aufzugreifen – wozu die aktuelle Debatte natürlich ein Einstiegspunkt sein kann.

Frage: Wie viel verstehen kleine Kinder schon von Rassismus?

Apraku: Kinder nehmen schon sehr früh war, wo sie in einer Hierarchie stehen. Das heißt, ob sie zu einer privilegierten Gruppe gehören oder zur Gruppe derer, die unterdrückt werden. Das wissen sie spätestens ab der Grundschule. Kinder saugen wahnsinnig viel aus ihrer Umgebung auf, gucken sich Sachen von anderen ab, konsumieren Medien.

Kinder nehmen natürlich sehr früh äußere Merkmale an anderen wahr und auch deren Unterschiede. Das allein ist aber nicht das Problem, sondern die Verknüpfung von äußeren Merkmalen mit einer Hierarchisierung von Gruppen. Zum Beispiel: „Das Kind ist schwarz, und deshalb habe ich Angst, mit ihm zu spielen.“ Diese Verknüpfung ist die Quintessenz von Rassismus.

Josephine Apraku leitet das Institut für diskriminierungsfreie Bildung in Berlin.

