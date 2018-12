Kinshasa Die Demokratische Republik Kongo steht vor dem ersten demokratischen Machtwechsel seit rund fünfzig Jahren: Der seit 17 Jahren regierende und als korrupt angesehene Joseph Kabila darf bei der Präsidentenwahl nicht mehr antreten. Doch die Hoffnung auf einen wirklichen Neuanfang in dem von Konflikten und Ebola erschütterten Land hält sich in Grenzen: Der Kandidat der Regierungspartei, Ex-Innenminister Emmanuel Ramazani Shadary, gilt als Marionette Kabilas. Wegen der Niederschlagung von Oppositionsprotesten hat ihn die EU mit Sanktionen belegt. Doch aufgrund eines von Kabila geänderten Wahlsystems geht Shadary als klarer Favorit ins Rennen.

Im Großteil des zentralafrikanischen Landes wird am Sonntag gewählt. Im Hinblick auf die Ebola-Epidemie im Osten und bewaffnete Konflikte ordnete die Wahlkommission jedoch in letzter Minute in einigen Gebieten eine Verschiebung auf März an. In Oppositionshochburgen kam es deshalb zu Unruhen.

Die Opposition konnte sich vor der Abstimmung nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen. Die wohl beliebtesten Oppositionspolitiker, Moïse Katumbi und Jean-Pierre Bemba, wurden erst gar nicht zur Wahl zugelassen. Für die großen Parteien der Regierungsgegner treten nun zwei Politiker an: Martin Fayulu und Félix Tshisekedi. Sie versprechen den Wählern eine Befriedung des Landes, Arbeitsplätze und ein Ende der Korruption.

Doch Beobachter räumen ihnen nur geringe Chancen ein. Shadary hat einen Amtsbonus und konnte sich im Wahlkampf auf die Maschinerie der Regierung und die staatlichen Medien stützen. Die Opposition hingegen wurde nach Kräften gegängelt. Zudem favorisiert das 2011 von Kabila geänderte Wahlrecht Amtsinhaber und bereits bekannte Kandidaten: Der Gewinner braucht nur eine einfache Mehrheit – und die Stimmen der Opposition werden sich auf mehrere Kandidaten verteilen.

„Angesichts der Spaltung der Opposition und der Vorteile, die Shadary als Kabilas designierter Nachfolger hat, halten wir seinen Wahlsieg für nahezu garantiert“, erklärt Francois Conradie, Afrika-Experte des südafrikanischen Beratungshauses NKC. Allerdings werde es „ernsthafte Zweifel an der Legitimität seines Wahlsiegs geben“.

Bereits vor der Wahl warnte die Opposition vor Wahlbetrug. Bei der Abstimmung werden erstmals Wahlmaschinen mit Touch Screens eingesetzt. Die Opposition befürchtet daher, dass die Ergebnisse leichter manipuliert werden könnten. Experten befürchten, dass es nach einem Sieg Shadarys in den Großstädten zu Massenprotesten der Opposition und einer blutigen Niederschlagung kommen könnte.