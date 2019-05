Kinshasa Die Ebola-Epidemie im Osten Kongos weitet sich in dramatischem Tempo aus. In kaum mehr als einem Monat sei die Zahl der Infizierten von 1000 auf knapp 1500 gestiegen, teilte das Gesundheitsministerium in Kinshasa am Mittwoch mit. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Thedros Adhanom Ghebreyesus, äußerte sich bei einem Besuch in der besonders betroffenen Stadt Butembo besorgt. Die Zahl der Infizierten steige, weil die Gewalt in der Bürgerkriegsregion alle Fortschritte von Ärzten zunichtemache.

Allein vergangene Woche wurden 126 neue Ebola-Fälle bestätigt. Insgesamt lag die Zahl der bestätigten Infizierten am Mittwoch bei 1480, von denen 970 gestorben sind.