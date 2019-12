Kirchlinteln /Dörverden „Bislang sind wir immer glimpflich davongekommen. Diesmal hat es uns aber erwischt“, sagt Julia Thöle und zeigt auf den Riss in der Klinkerfassade ihres Einfamilienhauses, in dem die 38-Jährige mit Mann, Sohn und Schwiegereltern wohnt. Der Riss ist nicht riesig, aber vor dem 20. November war er nicht da. An jenem Abend bebte die Erde in ihrer Straße in Dörverden.

Zwei Erdbeben, eines um 18.28 Uhr und eines um 22.32 Uhr mit einer Lokalmagnitude von 3,2 beziehungsweise 3,0, meldete das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG). Das Epizentrum lag beim Dorf Weitzmühlen. Die Ursachen sind in 5000 Metern Tiefe unter Kirchlinteln zu suchen. Dort erstreckt sich auf 76 Quadratkilometern das Erdgasfeld Völkersen, das der Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea seit 1992 ausbeutet.

Die Seismologin Monika Bischoff vom Niedersächsischen Erdbebendienst am LBEG erklärt den Zusammenhang zwischen Förderung und Erdbeben mit den sich auf- und abbauenden Spannungen in dem unter extrem hohem Druck stehenden Sandsteingefüge. Vier Mal bebte die Erde im Gebiet des Feldes Völkersen: 2008 mit einer Lokalmagnitude von 2,8, 2012 (2,9) 2016 (3,1) und nun 2019. „Einen Trend zu mehr und stärkeren Erdbeben haben wir nicht festgestellt.“

Wintershall Dea kennt die Problematik. Sprecher Heinz Oberlach spricht allerdings ungern von Erdbeben, sondern lieber von seismischen Ereignissen. „Ich will das aber nicht verniedlichen“, sagt er. Oberlach argumentiert für Erdgas, der von allen fossilen Brennstoffen der mit den geringsten CO2-Emissionen sei. „Und auch wenn es etwas platt klingt: Das ist Erdgas aus der Region für die Region.“ Zudem bestehe nicht die Gefahr von sicherheitsgefährdenden Schäden.

Nach den Erdbeben wandte sich die Firma an die Anwohner: „Bei seismischen Ereignissen dieser Größenordnung können Schäden wie Putzrisse an den Gebäuden auftreten.“ Betroffene können der Firma Schäden melden. Wie 2016 rechnet das Unternehmen mit 400 bis 500 Anträgen.

Am Donnerstagabend informierte der Konzern die Anwohner, dass die Produktion nicht ausgebaut wird: „Die bestehenden Bohrungen werden zu Ende gefördert, anschließend nach und nach stillgelegt und rekultiviert. Somit wird die Förderung schrittweise und kontrolliert immer weiter zurückgehen, bevor sie im Jahr 2036 gänzlich enden wird.“