Kleine Kinder, große Vorbilder

Das Kontaktverbotin Zeiten der Corona-Krise kann belasten – im Alltag, psychisch und familiär. Wie gehen unsere NWZ-Redakteure damit um? Wie leben sie in diesen Zeiten?

Heute: Carsten Bickschlag

Kinder sind das Tollste auf der Welt. Sie können aber auch ganz schön nerven. Ich weiß das, ich habe zwei (6 und 8 Jahre). Und die Corona-Krise mildert dieses Empfinden in keiner Weise ab. Vor allem nicht, wenn Homeoffice ansteht. Papa gucke mal, helfe mal eben, Papa ich habe Durst/Hunger/Langeweile/was im Auge, Papa was machst du da eigentlich die ganze Zeit vorm Computer. Aber das, was sie nicht machen, ist jammern. Dabei hätten sie allen Grund dafür. Kinder führen schließlich auch ein ausgeprägtes Sozialleben – in der Schule, in der Kita, bei Freunden, im Verein. Das ist von einem Tag auf den anderen weggebrochen. Sie nehmen es klaglos hin und freuen sich umso mehr auf die Zeit nach Corona. Und da werden die kleinen Zwerge plötzlich zu großen Vorbildern.