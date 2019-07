Kleine Wölfin bekommt Hilfe von einer Hündin

Die kleine Wölfin, die in einem Wald in Sachsen gefunden wurde, bekommt beim Einleben im Wildpark Lüneburger Heide Hilfe von einer Hündin. Die tierische Betreuerin heiße Vega und sei wolfserfahren, sagte eine Sprecherin des Park in Nindorf. „Sie vermittelt dem Welpen Sicherheit, Geborgenheit und hilft der Mini-Wölfin dabei, anzukommen.“ Erst habe die Wölfin allein in der Auffangstation gelebt. „Sie sollte keinen Kontakt zu Menschen haben, da ja noch die Absicht bestand, sie wieder in ihre Familie zu integrieren“, erklärte Wolfsbetreuerin Tanja Askani. „Das macht es für uns jetzt nicht einfacher, die Kleine muss noch viel lernen.“ Sie sei verspielt, wachsam und intelligent. DPA-BILD: