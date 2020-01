Noch recht unbeholfen hat das erst neun Wochen alte Eisbär-Jungtier im Zoo Hannover seine ersten Schritte gemacht. Wie der Tierpark am Mittwoch mitteilte, erkundet das noch namenlose Baby neben seiner Mutter Milana langsam die Wurfhöhle. Wie in der Wildnis verlassen beide ihre Behausung voraussichtlich erst im Frühjahr, so der Zoo. Das Jungtier war am 20. November vergangenen Jahres auf die Welt gekommen, den Angaben zufolge als erster Eisbär-Nachwuchs in Hannover.

