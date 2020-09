Kleinere Klassen, mehr Lehrer, zentrales Schulwesen!

Betrifft: Wie weiter nach Corona? Serie in unserer Zeitung.

Die Seuche hat gezeigt, dass zu dichtes Aufeinandertreffen das Virus schneller verbreitet. Wenn Kinder so viel Platz hätten in der Größe eines Autostellplatzes in ihren Klassen, dann kämen sie sich nicht zu nahe. Also: dringend kleinere Kinderzahl in den Klassen. Auch aus pädagogischer Sicht. Zunehmend schwieriger werdende Kinder in den Ballungszentren, Sprachdefizite.

Zweitens: Zu viele Köche verderben den Brei. Daher ein zentrales Bildungswesen. So mancher Arbeitslose sollte für die Ordnung und Sauberkeit auf Schultoiletten eingesetzt werden. Wir sind mit unseren Kindern innerhalb Deutschlands aus beruflichen Gründen umgezogen. Abgesehen von vielen anderen Unterschieden fand ich es unmöglich, dass beim Wechsel von Schleswig Holstein nach NRW plötzlich unsere Kinder falsche Schrift schrieben: vereinfachte Ausgangsschrift.

Die Lehrpersonen sollten auch mehr Praxiselemente in der Ausbildung haben. Manche stellen nach fünf Jahren Studium erst fest: Es ist doch eigentlich nichts für mich. Oder sie werden in überfüllten Klassen in sozialen Brennpunkten verheizt. Es sollte auch einheitliche Regeln der Bezahlung und Verbeamtung geben. Wenn wir nur in Digitalisierung die Zukunft sehen ohne den menschlichen Bezug einer Lehrperson, könnte man gleich einen Youtube Kanal für jedes Schulfach abspielen – in leeren Hallen oder Stadien. Und: Engagierte LehrerInnen sollten einen Bonus erhalten!

Hildegard Dimmers Hilden