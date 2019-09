Rot/Schwarz/Grün: Gespräche starten

Kleinmachnow Die Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer rot-schwarz-grünen Regierung in Brandenburg können planmäßig an diesem Montag beginnen: Auch die Grünen haben den Weg dafür abschließend frei gemacht. Auf einem Kleinen Parteitag stimmten am Samstag in Kleinmachnow nach kontroverser Debatte 85,2 Prozent ihrer Delegierten dafür. Zugleich wurde entschieden, dass es über den ausgehandelten Koalitionsvertrag eine Urabstimmung geben soll. Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock hatte zuvor um Zustimmung geworben.