„Kochen, Essen Genießen“

Das Kontaktverbotin Zeiten der Corona-Krise kann belasten – im Alltag, psychisch und familiär. Wie gehen unsere NWZ-Redakteure damit um? Wie leben sie in diesen Zeiten?

Heute: Alexander Will.

Wenn die Nachrichten von Woche zu Woche trostloser werden, wenn kein Ende des Corona-Arrests abzusehen ist – dann gilt es, sich möglichst jeden Tag angenehme Momente zu verschaffen. Für mich sind das, mehr denn je, die leiblichen Genüsse aus Küche und Keller.

Für meine Frau und mich sind die abendlichen Mahlzeiten zu einer Art Entschädigung geworden. Mit durchaus großem Aufwand in der Küche probieren wir nun aus, was wir schon lange einmal in Topf und Pfanne versuchen wollten. Dazu gehören Experimente mit Wildbret ebenso wie das Nachkochen von Großmutters deftiger Landkost aus saarländischen Gefilden. Und: Zum Glück liefern Deutschlands beste Weinhändler ja noch per Post. Das gibt Gelegenheit, sich die eine oder andere noch unbekannte Perle zu gönnen.