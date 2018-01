Köln Kirchenführer aus Syrien und Nigeria haben auf die dramatische Situation von Christen in ihren Heimatländern aufmerksam gemacht. Vor allem in Kriegs- und Krisengebieten litten sie unter Verfolgung, sagten der Erzbischof von Kaduna in Nordnigeria, Matthew Man-Oso Ndagoso, und der maronitische Erzbischof von Aleppo, Joseph Tobji, in Köln.