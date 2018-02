Köln Der langjährige Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach geht trotz parteiinterner Kritik von einem klaren Ja-Votum der CDU für eine neue Große Koalition aus. „Im Gegensatz zur SPD ist die CDU eine ausgesprochen pflegeleichte Partei. Es wird am 26. Februar sicher ein paar kritische Anmerkungen geben, aber am Ende wird die CDU mit großer Mehrheit zustimmen.“ Er befürchte aber, dass durch die zähen Verhandlungen die Parteien weiter an Vertrauen und Zustimmung verloren haben könnten. Bosbach mahnte in Richtung Bundespolitik: „Der ohnehin schon große Graben zwischen Wählern und Gewählten wird immer größer, wenn das Publikum den Eindruck bekommt, im Grunde geht es denen eher um sich als um das Land.“ Tatsächlich sei dieser Eindruck nicht zutreffend und „ungerecht“.