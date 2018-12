Wieder Razzia-Alarm bei der Deutschen Bank. Zinsen? Devisen? Goldpreis? Was wurde diesmal manipuliert? Die Bank war bei jedem Skandal dabei. Der jetzige aber könnte der Todesstoß werden. Denn es geht um Geldwäsche. Ein Politikum. Und um hohe Summen. Ein internationaler Finanzskandal. Bewahrheiten sich die Vorwürfe, müssen Köpfe rollen, auch in der obersten Führungsebene der Bank.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing lebt ab jetzt gefährlich, denn die Ermittlungen wegen Geldwäscheverdachts betreffen die Jahre 2013 bis 2018. Im Ermittlungszeitraum war Sewing zunächst Chef der Revision, die intern für die Kontrolle der Bank zuständig ist, Vorstand der Abteilung für Rechtsfragen, danach Chef der Privatkundensparte, die jetzt unter Geldwäsche-Verdacht steht. 2018 dann wurde Sewing oberster Chef mit oberster Führungs-Verantwortung.

Natürlich konnte Sewing in dieser Zeit nicht jede Transaktion selbst prüfen. Doch in all diesen Funktionen von rein gar nichts gewusst zu haben? Das kann nicht sein. Umso mehr, da es sich um sehr hohe Summen zu handeln scheint. Wohl um 150 Milliarden Euro, sagte diese Woche ein ehemaliger Mitarbeiter der Danske Bank vor dem Untersuchungsausschuss des dänischen Parlamentes aus. Denn auch Dänemark steckt mitten im Geldwäscheskandal. Dort erklärte der Ex-Banker wie Geldwäsche funktioniert. Die Danske Bank habe jahrelang die Deutsche Bank als Korrespondenzbank genutzt, um Geld aus Straftaten zu waschen. Von dort wurde es in Steueroasen wie Panama transferiert. Involviert sind wohl auch die beiden US-Großbanken JP Morgan und Bank of America.

Gegen alle drei – die US-Banken und die Deutsche Bank – ermitteln US-Behörden: das Justiz- und Finanzministerium, die Staatsanwaltschaft New York, die Börsenaufsicht. Käme es in den USA zu einem Verfahren, würden der Deutschen Bank erneut hohe Strafen drohen. Dort zahlte sie schon mal Hunderte Millionen wegen Geldwäsche. Im Rahmen eines Vergleichs. Die nun mutmaßlich gewaschenen Gelder aber sind wohl zigfach so hoch. In der Folge könnten US-Strafen möglicherweise in die Milliarden gehen.

Die Deutsche Bank aber ist finanziell ausgezehrt. Wegen der nicht endenden Skandale. Die Aktie steht am Abgrund, die Bank ist fast schon ein Schritt weiter. Quasi stehend k.o. Gibt es Hoffnung? Nein! Keiner will diese Bank mehr übernehmen. Kann gut sein, dass der deutsche Staat die Deutsche Bank irgendwann übernehmen muss.

Anja Kohl über

die Deutsche Bank