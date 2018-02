Nun ist es also soweit: Städte dürfen Fahrverbote für Dieselfahrzeuge verhängen, um die Schadstoffbelastung der Luft zu senken. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes kam nicht mehr überraschend, sie war im Kern so erwartet worden, denn zu lange ist bei der Umgehung der EU-weiten Grenzwerte getrickst worden.

Was nun? Notwendig sind jetzt klare Entscheidungen des Gesetzgebers. Er muss erstens sicherstellen, dass es kein Pauschalverbot für alle Dieselautos geben kann. Moderne Diesel der Euro 6-Norm müssen wie jeder Benziner freie Fahrt in die Städte haben. Zweitens muss es für Diesel der Euro 5-Norm jüngeren Datums Übergangsfristen geben. Innerhalb dieser Fristen müssen die Fahrzeuge mit Hardware-Nachrüstungen auf Euro 6-Norm getrimmt werden. Die Kosten dafür muss im Wesentlichen die Autoindustrie tragen, die mit ihren manipulierten Prüfstand-Abgaswerten die Diesel-Käufer bewusst getäuscht hat (Kleine Bemerkung am Rande: Das gilt im Prinzip auch für die realitätsfremden Verbrauchswerte). Drittens: Es müssen Ausnahmeregelungen für Rettungsfahrzeuge, Autos von Notdiensten, möglicherweise sogar für Handwerksbetriebe geschaffen werden. Und viertens muss eine Blaue Plakette her, die die freie Fahrt der Autos sichtbar dokumentiert. Ansonsten steht das Fahrverbot nur auf dem Papier, weil es de facto nicht kontrollierbar ist.

Fragen bleiben trotzdem: Was bedeutet das für Bewohner der Städte, die ältere Diesel fahren? Muss ihr Auto künftig in der Garage bleiben? Und was passiert eigentlich, wenn das alles gar nicht den gewünschten Erfolg bringt? Denn es sind erhebliche Zweifel erlaubt, dass allein durch ein Diesel-Fahrverbot dauerhaft eine Absenkung der Stickoxid-Belastung der Städte erreicht wird. Von Feinstaub ist da noch gar nicht die Rede, da sind Diesel ohnehin nicht die größten Verursacher. Klagt die Deutsche Umwelthilfe dann alle Autos aus den Städten heraus?

Skandalös ist diese kalte Enteignung der Dieselfahrer deshalb, weil sie absehbar war. Denn man hat im fernen Brüssel einfach Grenzwerte abgesenkt, ohne gleichzeitig aufzuzeigen, wie sie eingehalten werden sollen.