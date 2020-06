„Kommunen im Land fehlen 70 Millionen Euro“

Frage: Die Stadt Hannover will ab Juni wieder Kita-Gebühren von den Eltern kassieren. Hintergrund ist die Ankündigung des Landes, die Kitas wieder hochzufahren. Ist es rechtens, was die Hannoveraner machen?

Trips: Die Kita-Gebühren der Kommunen sind bei Weitem nicht kostendeckend. Der Betrieb von Kindertagesstätten ist ein massives Zuschussgeschäft. Es ist völlig unbestritten, dass bei vorübergehenden Schließungen diese Gebühren weiter erhoben werden dürfen. Die Landeshauptstadt hat dennoch aus Kulanz sehr frühzeitig die Eltern davon befreit. Wenn jetzt der Betrieb wieder aufgenommen werden sollte und alle Kinder ihre Einrichtungen wieder aufsuchen könnten, dann ist es natürlich auch angemessen und richtig, die Eltern wieder an den Kosten der Einrichtungen zu beteiligen. Derzeit liegen die Beitragsausfälle der Kommunen wegen Corona übrigens landesweit bei 70 Millionen Euro, während die Kosten weiterlaufen und sich durch Hygienemaßnahmen sogar noch erhöht haben. Um die Situation der Städte und Gemeinden zu verdeutlichen: Hinzukommen riesige Steuerausfälle in bisher nie gekanntem Maße, sodass die Kommunen derzeit ohne massive Hilfen von Land und Bund ohnehin nicht wissen, wie sie alle ihre Leistungen in gewohnter Weise finanzieren sollen.

Frage: Werden weitere Kommunen in Niedersachsen nachziehen?

Trips: Es ist zu erwarten, dass mit Ausweitung der Betreuung auch andere Kommunen ähnlich verfahren werden wie die Landeshauptstadt.

Frage: Wie bewerten Sie die Situation insgesamt? Gäbe es eine andere Lösung?

Trips: Ich sehe keine andere Lösung. Wenn wieder Betreuung angeboten wird, sollten auch wieder Elternbeiträge gezahlt werden. In Kindergärten gilt ohnehin die Beitragsfreiheit. Ich gehe davon aus, dass wir einer generellen Öffnung in den nächsten Wochen immer näher kommen, dann stellt sich das Problem für die Eltern nicht mehr. Für die Kommunen muss mit Land und Bund dann ein Rettungsschirm ausgehandelt werden.

