Krankheit große Belastung

Betrifft: „Ewige Rotznasen kein Grund zur Sorge. Gesundheit – Kita eine Drehscheibe für Austausch von Krankheitserregern“, Journal, 23. Februar

Jetzt ist auch der Verband der Kinderärzte zu den Verharmlosern der frühen Krippenbetreuung gestoßen. Mit seinen Aussagen, dass die vielen Infekte in der Kita (Krippe) normal seien und die Eltern ihre Kinder ruhig mit Erkältungen in die Krippe schicken sollen, wird völlig ausgeblendet, dass eine Krankheit für ein kleines Kind eine hohe Belastung ist. Es braucht die Eltern dann ganz besonders. Dabei wird in perfider Weise das Training der Immunabwehr angeführt, um die Eltern zu beruhigen. Was immer wieder kranke Kinder in der Gruppe für die Erzieherinnen bedeutet, interessiert den Kinderärzteverband auch nicht. Denn Erzieherinnen müssen ebenso wie die kleinen Krippenkinder durch das Tal der Tränen (...).

Dr. Erika Butzmann

Wildeshausen