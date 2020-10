Kriminelle Clans und die Justiz

Lasse Deppe

Mitglied der

Chefredaktion

Schon lange muss man nicht mehr auf Mafia-Familien in Italien oder Chicago blicken, wenn man sich mit Clan-Kriminalität beschäftigen will. Die Abou-Chakers mischen in Berlin nicht nur die Rap-Szene auf, Bremen kennt die mafiösen Strukturen der Miri-Familie seit Jahrzehnten. Jetzt plant das Justizministerium eine Gesetzesänderung, die die Bekämpfung dieser Kriminalität erschweren wird. Zumindest glaubt das Claas Meyer-Heuer. Der Spiegel-TV-Redakteur hat nun ein Buch zum Thema veröffentlicht und mit NWZ-Politikchef Hans Begerow über das Verhältnis der Clans zur deutschen Justiz gesprochen.

