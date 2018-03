Den Tempelbezirk von Mahabalipuram in der Nähe von Chennai haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in Indien besucht. Im Hintergrund ist „Krishnas Butter Ball“, ein freistehender Felsblock, zu sehen. Der Tempelbezirk gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Am Montag flogen Steinmeier und seine Frau nach ihrem fünftägigen Staatsbesuch in Indien zurück nach Deutschland. dpa-BILD: