Kritik an Polizei ist unberechtigt

Frage: Seit der Tötung des Schwarzen George Floyd in den USA durch Polizisten gibt es auch hierzulande Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus...

Radek: Man kann den Polizeiberuf, so wie er in Amerika ausgeübt wird, mit dem in Deutschland nicht vergleichen. Hierzulande findet eine anspruchsvolle Ausbildung statt.

Frage: Fühlen sich die Polizisten einem Generalverdacht ausgesetzt?

Radek: Es gibt unberechtigte Vorwürfe und Kritik. Die Vorurteile gegenüber der Polizei werden noch von politischen Kreisen verstärkt. Das empört die Kollegen.

Frage: In Bremen und in Twist sind zwei Männer durch Schüsse von Polizisten getötet worden. Haben die Einsatzkräfte dort verhältnismäßig reagiert?

Radek: Die Ereignisse sind sehr bedauerlich. Nun werden aber zunächst die Schusswaffenvorfälle polizeiintern von einer anderen Dienststelle aufgeklärt.

Jörg Radek ist stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei.

