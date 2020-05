Kultusminister Tonne Im Nwz-Interview: „Lockerungen müssen bald bei Eltern ankommen“

Frage: Sie haben die Träger der Kitas um mehr Flexibilität gebeten. Was meinen Sie damit genau?

Tonne: Wir hatten zu Beginn eine sehr restriktive Handhabung des Zugangs zur Notbetreuung durch die Träger. Das war auch absolut richtig. Man darf nicht vergessen, dass wir vor zwei Monaten eine dramatische Lage hatten. Nur deshalb wurden die Kitas und Schulen bundesweit geschlossen. Das waren schmerzhafte, aber wichtige Maßnahmen um das Coronavirus einzudämmen. Dabei waren wir erfolgreich und sind nunmehr in einer neuen Phase, in der wir wieder mehr Betreuung ermöglichen müssen. Daher können bereits seit Montag die Kita-Träger die Kapazitäten deutlich erweitern, auf die Hälfte der normalen Gruppengrößen: 13 Kinder im Ü3-Bereich pro Notgruppe können aufgenommen werden, bis zu acht Krippenkinder, in Hortgruppen bis zu 10. Damit können wir die Eltern erheblich entlasten und meine Erwartungshaltung ist, dass diese neuen großen Spielräume durch die Träger vor Ort genutzt werden. Jedem Kind soll noch vor der Sommerpause ein Angebot zum Besuch der Kita gemacht werden.

Frage: Elternvertreter bemängeln die Art der Kommunikation des Kultusministeriums. Welche sozialen Kriterien gelten nun?

Niedersachsens Kultusminister seit 2017 Grant Hendrik Tonne (SPD) ist seit 2017 Niedersächsischer Kultusminister. Der 43-jährige, ehemalige Rechtsanwalt, war von 2013 bis 2017 Parlamen- tarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion.

Tonne: Viele Eltern sind derzeit stark unter Druck. Homeoffice zu machen und gleichzeitig kleine Kinder zu betreuen, ist ein kaum machbarer Spagat. Und den Kindern tut es nicht gut, längerfristig von sozialen Kontakten und dem Spielen mit Gleichaltrigen abgeschnitten zu sein. Deshalb habe ich mich auch sehr für spürbare Lockerungen bei der Kinderbetreuung eingesetzt – und die Ergebnisse sind auch klar kommuniziert worden. Nach außen, aber auch gegenüber den Trägern. Dabei ist klar: Die Träger können die Kapazitäten nicht von heute auf morgen auf 50 Prozent erhöhen. Aber klar ist ebenso: Die Lockerungen müssen auch bald bei den Eltern ankommen. Die Träger haben dabei sehr große Freiheiten, denn in der Notbetreuung gelten weder die üblichen Personalschlüssel, noch die Vorgaben für die Räume. Flexibilität und bürokratiearme Verfahren sind wünschenswert. Und allen muss klar, dass die Planungen nicht in Stein gemeißelt sind. Wenn sich die Lage weiter verbessert, dann können wir weiter lockern und Betreuung weiter ausbauen.

Frage: Wie hoch ist die Betreuungsquote aktuell?

Tonne: Die Betreuungsquote nach Rückmeldung der Träger liegt in dieser Woche bei rund 11 Prozent. Wir kommen von 1,37 Prozent zu Beginn der Notbetreuung und es hat sich langsam nach oben bewegt. Das bedeutet, es hat sich schon einiges getan, aber es gibt auch noch ganz viel Luft nach oben. Allen muss aber immer klar sein, dass das Virus nicht weg ist. Daher müssen gerade die Risikogruppen geschützt werden.

Frage: Wie wird sichergestellt, dass die Vorschulkinder zeitnah aufgenommen werden?

Tonne: Zusätzlich zur erweiterten Notbetreuung sind die Träger angehalten, allen Vorschulkindern ein verbindliches Angebot zu machen. Das kann parallel zur Notbetreuung laufen in einer extra Vorschulgruppe. Oder aber auch separat am Nachmittag. In welchem Umfang das erfolgt, liegt an den jeweiligen personellen und räumlichen Ressourcen.

