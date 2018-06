La Malbaie /Berlin Der Gipfel in Kanada ist lange zu Ende, da holt Donald Trump den Hammer raus. Alle Delegationen sind aus La Malbaie abgereist, mühsam hatten sich die G7 zu einer gemeinsamen Erklärung durchgerungen – da platzt dem US-Präsidenten in der Air Force One der Kragen. Einmal mehr schreibt Trump Geschichte auf Twitter: Längst auf dem Weg nach Asien, zieht er stocksauer die Unterstützung des Dokuments zurück. Was ist passiert?

In zwei wuchtigen Tweets gibt der Amerikaner dem Gastgeber des G7 die Schuld, Kanadas Premier Justin Trudeau. Ein falsches Statement habe der nach dem Gipfel abgegeben, nachdem er sich zuvor so bescheiden gegeben habe. Unehrenhaft sei das und schwach. Mit ihren Zöllen reagierten die USA nur auf die Handelspolitik Kanadas.

Trump ist extrem empfindlich. Niemand soll ihm reinreden. Da darf Kanadas Premier ihm nicht sagen, er lasse sich nicht herumschubsen. Trump will, dass nach seinen Regeln gespielt wird – und nur nach seinen. Wer das nicht tut, den trifft des Dünnhäutigen Blitz.

Mit dem Eklat von Le Malbaie treibt Trump den schon zuvor gesetzten Keil noch tiefer in die G7. Er stößt sie in eine völlig ungewisse Zukunft. Die Gruppe großer Industriestaaten befindet sich nun auf unkartiertem Gelände. Es gibt keine Notfallpläne.

Die Kanzlerin wurde davon auf dem Rückflug nach Berlin mitten in der Nacht überrascht. Ohne ein Wort verließ sie nach der Landung gegen sechs Uhr das Flugzeug. Ein Regierungssprecher ließ um 6.21 Uhr ein Sieben-Worte-Statement verbreiten. Es verriet Fassungslosigkeit: „Deutschland steht zu dem gemeinsam vereinbarten Kommuniqué.“ Der Satz entsprach der Haltung der EU. Dabei war die Kanzlerin optimistischer ab- als angereist. Bis Samstagmorgen hatte das gemeinsame Kommuniqué gewackelt. Den Durchbruch brachte – erstmal – eine spontane Sechser-Stehrunde um Trump. Dort sei es um den Handelstext gegangen: In einer durchwachten Nacht war er ausgehandelt worden.

Entstanden sind dabei die Bilder des Gipfels schlechthin – vor allem eines, das Trump mit verschränkten Arm auf einem Stuhl vor der auf ihn einredenden Merkel zeigt. Gegenüber statt Miteinander. Alle versuchten, je nach Perspektive, die Bilder für sich zu deuten. Trump sei flexibler als seine Berater aufgetreten, sagen Menschen, die dabei waren. Seine Reaktionen waren in deutschen Reihen positiv aufgenommen worden – er wolle zwar Markiges für seine Anhänger liefern, aber nicht derjenige sein, der alles blockiere. Am Ende glaubte auch Merkel, dass das Kommuniqué nicht scheitern würde.

Später war auch die Kanzlerin eines Besseren belehrt. Die Volte Trumps dürfte Merkel in ihrer Einschätzung bestätigt haben: Die Nachkriegsordnung, in der sich Deutschland und Europa blind auf die Vereinigten Staaten verlassen konnten, ist vorbei.