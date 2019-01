Ex-Terrorist in Bolivien gefasst

La Paz /Rom Der frühere italienische Linksterrorist Cesare Battisti ist Fahndern in Bolivien ins Netz gegangen. Das bestätigte ein Berater des neuen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, Filipe G. Martins, am Samstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Italienische Beamte befanden sich am Sonntag auf einem Flug nach Bolivien, um die Auslieferung des wegen Mordes in Italien zu lebenslanger Haft verurteilten 64-Jährigen zu erreichen, wie das Innenministerium in Rom mitteilte. Das italienische Außenministerium erklärte, man arbeite daran, dass Battisti „schnellstmöglich“ nach Italien ausgeliefert werde. In Italien war Battisti in Abwesenheit wegen Mordes verurteilt worden.