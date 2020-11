Auto kollidiert mit Stadtbahn: Ein Verletzter

Laatzen Ein 75-jähriger Autofahrer hat bei der Kollision seines Wagens mit einer Stadtbahn in Laatzen bei Hannover leichte Verletzungen erlitten. Der Mann habe sein Auto offensichtlich wenden wollen, dazu sei er nach links abgebogen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Stadtbahn. Der 75-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam per Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Stadtbahnfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Die Straße wurde zwischenzeitlich gesperrt. Die Polizei suchte zunächst nach Zeugen des Unfalls.