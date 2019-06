Autos stoßen frontal zusammen

Laatzen Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos ist am Samstag in der Nähe von Laatzen ein 50 Jahre alter Mann gestorben. Der 52-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde laut Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum eines der beiden Autos in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar.