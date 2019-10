Haftbefehl gegen 79-Jährigen erlassen

Laatzen Gegen einen mutmaßlichen Messerstecher, der in Laatzen (Region Hannover) seine Frau attackiert haben soll, ist ein Haftbefehl erlassen worden. Es werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Montag. Der 79-Jährige befinde sich auf freiem Fuß, da die Fluchtgefahr als gering eingeschätzt werde. Er soll seine 56-jährige Frau in der Nacht zum Sonntag beim Streit in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Er rief selbst einen Rettungswagen.