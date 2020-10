Frage des Tages: Was halten Sie von längeren Weihnachtsferien und kürzeren Sommerferien?

Oldenburg Wie geht es mit den Corona-Regeln weiter? Diskutiert werden könnte beim Bund-Länder-Treffen am Donnerstag neben dem Beherbergungsverbot auch über die Schulen. Dass diese nicht wieder geschlossen werden müssen, gilt als eines der wichtigsten Ziele der Maßnahmen. Zwei Bundestagsabgeordnete der Union machten hier einen neuen Vorschlag. Da Millionen Kinder beim coronabedingten Lüften im Winter in den Klassenzimmern frieren könnten, wollen sie die Ferien umlagern. „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen“, sagte Christoph Ploß (CDU) der „Bild“. Sein Fraktionskollege Stephan Pilsinger (CSU) ergänzte: „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen.“

Lehrervertreter und Bildungspolitiker hatten am Montag Schüler und Lehrer aufgefordert, sich nach den Herbstferien warm anzuziehen. Um Ansteckungen mit Corona in der Schule zu vermeiden, solle regelmäßig in relativ kurzen Abständen gelüftet werden. Im Frühjahr hatte sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) für kürzere Sommerferien ausgesprochen, damit Schüler ausgefallene Schulstunden nachholen können.

