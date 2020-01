Lammzeit hat wieder begonnen

Es geht wieder los: Der Schäfer Carl Wilhelm Kuhlmann hält in Niederohe im Landkreis Celle ein wenige Stunden altes Schnuckenlamm in seinen Händen. Denn in der Lüneburger Heide hat die Lammzeit bei den Heidschnucken begonnen.

Die Heidschnucken sind ein wesentlicher Bestandteil der Landschaftspflege. Die genügsamen Tiere verhindern eine Verbuschung der Lüneburger Heide, ein Zuwachsen durch größere Pflanzen also.

In Niedersachsen werden laut Internetseite des Landwirtschaftsministeriums in etwa 12 000 Betrieben circa 235 000 Schafen gezählt. Dies entspricht rund zehn Prozent des gesamtdeutschen Bestandes von etwa 2,3 Millionen Schafen.

